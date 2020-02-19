Ещенко рассказал, как он пережил разрыв крестообразных связок полтора года назад

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как он восстанавливался после разрыва связок полтора года назад. Об этом сообщают "Известия".

"Тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже всё знаешь. Тем более я уже проходил эту травму. По ночам, когда было больно, кричал в подушку:"Почему именно сейчас, когда надо доказывать, добиваться результата?" - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Ещенко подписал новый контракт со "Спартаком", рассчитанный до 2021 года.

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