Ещенко рассказал, как Витория изменил питание футболистов в "Спартаке"
Фото: инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как главный тренер московского клуба Руй Витория изменил питание футболистов.
"Я строже слежу за питанием. Сахар стараюсь исключать, хотя и раньше спокойно без него обходился. Горький шоколад могу себе позволить или десерт заточить на отдыхе, в приличном ресторане. Очень редко - жареную картошку, драники. Из Сибири омуля привозят, кедровые орехи, травяной чай для иммунитета, все сборы пью - отличное самочувствие. За остальным слежу, не мешаю мясо с рыбой, не ем тяжелых салатов вроде "шубы" или оливье. Разве что на Новый год, хотя сейчас нет проблем с диетическими аналогами. Чего-то просто не хочется, в "Макдональдс", например, никогда не тянуло, ни к коле, ни к бургерам. От чего-то приходится отказываться. С приходом Руя Витории в "Спартак" из рациона исчез пирог с яблоками, шарлотка. Хотя десертов и раньше не было, только этот. Хороший продукт. Но калорийный", - приводит слова Ещенко "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 37-летний Ещенко не провел за "Спартак" ни одного матча. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.
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