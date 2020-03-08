Ещенко рассказал, на каких условиях он продлил контракт со "Спартаком"



Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что он пошел на уменьшение зарплаты ради продления контракта с московским клубом.

"Тренер изъявил желание сохранить нас с Ребровым в команде, после чего мы провели переговоры с генеральным директором. Конечно, пришлось подвинуться в условиях.

Я самый старший игрок в команде? По паспорту. Но по лицу точно нет! Посмотрите на Реброва, на других футболистов, фамилии называть не буду. Силы позволяют мне тренироваться, играть и помогать команде. Главным дедом себя не чувствую, это звание принадлежит Реброву", - приводит слова Ещенко пресс-служба "красно-белых".

36-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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