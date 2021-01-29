Ещенко рассказал о прозвищах в "Спартаке"

Фланговый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко раскрыл несколько прозвищ своих партнёров по команде.

"Промеса и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас - Бивис и Батхед. Кутепов - Ибрагимович. Тенденции и привязок нет. С Квинси у нас хорошие были отношения, называл меня братухой", - рассказал Ещенко.

36-летний футболист выступает за "Спартак" с 2016 года. Три недели назад клуб продлил с ним контракт до конца следующего сезона.

"Красно-белые" идут на третьем месте в текущем розыгрыше РПЛ. Сейчас они готовятся к возобновлению чемпионата в Дубае.

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