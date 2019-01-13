Ещенко рассказал о важной проблеме "Спартака"

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Ещенко рассказал о важной проблеме "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о важных проблемах команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок считает, что тренерский штаб неправильно распределяет нагрузку на футболистов, из-за чего они часто травмируются.

"По поводу меня и еще пары футболистов я могу сказать вам железно, почему у нас полетели "кресты". Зобнина затаскали. Человек начал играть везде: и в чемпионате, и в сборной. И всегда проводил по 95 минут. Джикия - то же самое.Кроме того, у нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил в зал, делал "резинку", особенно перед играми. Я знал, что надо укреплять связки, мне на правой ноге "крестов" хватило", - поделился Ещенко.

В нынешнем сезоне защитник участвовал лишь в 6 играх.

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