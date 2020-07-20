Ещенко резко ответил фанату после проигрыша "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в инстаграме пообщался с подписчиками после поражения в матче Кубка России с "Зенитом" (1:2).



36-летний футболист опубликовал фотографию в футболке со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме. Один из подписчиков прокомментировал снимок футболиста следующим образом: "Пришёл править, подготовился к финалу, но обломс".





"А ты радуйся и судей поцелуй в одно место. Но знай: вам, как болелам, жопа будет по всей России", - ответил Ещенко.

Напомним, что "Спартак" проиграл "Зениту" в Кубке России со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

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