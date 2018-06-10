Ещенко: "Сборная России растеряла авторитет"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко высказался о состоянии сборной России перед домашним Чемпионатом Мира.

"Рисунок игры у сборной не просматривался. Во всех линиях - неразбериха, какой футбол мы готовим к Чемпионату Мира, я не понял... Конечно, неприятно начинать Чемпионат Мира, имея самый низкий рейтинг среди всех участников. Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат - второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли - так давно это было", - цитирует 34-летнего бека Советский спорт.

Напомним, Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru