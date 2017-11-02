Ещенко: "Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что его команда может выйти из группы ЛЧ.
Об этом он заявил после поражения от "Севильи" (1:2).
"Мы никого не испугались. Установка была выдержать их натиск в первые минут 10. Может, им удавалось лучше держать мяч. Сказывались наши индивидуальные ошибки. Но в итоге смогли отодвинуть игру от своих ворот.
Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше", – сказал Ещенко.
После четырех туров в активе "Спартака" пять баллов и третье место в группе. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
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|Карабах
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|М
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|4
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|4
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|Спортинг Лиссабон
|4
|4
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|4
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|М
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|Бешикташ
|4
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|4
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|4
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|4
|2
|Группа H
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|2
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|3
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|4
|2