Ещенко: "Состав "Спартака" один из лучших в РФПЛ"

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Ещенко: "Состав "Спартака" один из лучших в РФПЛ"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил состав "красно-белых".

"Состав у нас один из лучших. На все позиции есть хорошие футболисты, чем не может похвастаться ни "Зенит", ни "Локомотив", ни тем более ЦСКА. Сильнее ли "Спартак" "Локомотива"? Если взять по всем линиям, то да", - приводят слова Ещенко российские СМИ.

После 23 матчей "Спартак" занимает второе место в Премьер-лиге и на пять очков отстает от лидирующего "Локомотива", который имеет один матч в запасе.

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5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
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9 Рубин 23 27
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