Ещенко: "Спартак" может выйти из группы Лиги чемпионов"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, чего ожидает от нового сезона.

Напомним, что команда получила право играть на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

"Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с ещё большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжёлые – дерби с "Динамо", выезд в Уфу, "Краснодар", "Зенит", ЦСКА…

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл ещё. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть", - сказал он.

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