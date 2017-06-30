Ещенко: "Спартак" может выйти из группы Лиги чемпионов"

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Ещенко: "Спартак" может выйти из группы Лиги чемпионов"Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, чего ожидает от нового сезона.

Напомним, что команда получила право играть на стадии группового этапа Лиги чемпионов. 

"Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с ещё большей мотивацией. А нам на три турнира играть. 

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжёлые – дерби с "Динамо", выезд в Уфу, "Краснодар", "Зенит", ЦСКА… 

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл ещё. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть", - сказал он. 

Читайте: Ещенко: "Идея Карреры в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника" | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Сухого, Карасёва, Турбина и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров! В Лигу Европы 2016 г. Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы! Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ! Так Спартаку и надо! В Лиге чемпионов федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков! А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните игры Спартака с Крыльями, с Ростовом на выезде и с Арсеналом в Туле - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при ЧЕСТНОМ судействе! На протяжении всего сезона 2016/2017 судьи СКАНДАЛАМИ тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры сезона 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ Федуна! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

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