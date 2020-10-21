Ещенко сравнил нынешний "Спартак" с командой Карреры
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что думает о нынешней команде "красно-белых". Также футболист вспомнил время, когда московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
"У нынешнего сезона общего с чемпионским то, что у нас минимум поражений, много набранных очков, есть волевые победы. А какими еще эти победы должны быть? К "Спартаку" все готовятся, как на последний матч. Вокруг "Спартака" всегда много ажиотажа, все пишут об этих матчах, много говорят. Все хотят хорошо сыграть против нас. Поэтому "Спартаку" всегда тяжело, все хотят проявить себя. У нас бывают волевые победы, бывают и разгромы, если все залетает, иногда везет. Это часть футбола, если везет - значит, заслужили", - сказал Ещенко в интервью телеканалу "Россия 24".
"Спартак" после 11 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице.
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