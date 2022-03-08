Ещенко сравнил Ваноли с Каррерой и Тедеско
Член тренерского штаба московского "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением о наставнике команды Паоло Ваноли.
"С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско. Требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление. Если сравнить Ваноли и Карреру, будут ли параллели? Да, оба итальянцы. Все эмоциональные, хотят поменять психологию.
Какие у меня функции как у тренера? Очень тяжёлая работа, если честно. Раньше приходил, два часа позанимался и ушёл. А сейчас надо за час на поле выходить, после, собирать инвентарь, помогать. Очень интересная работа, идейная. Нужно, чтобы твои идеи доходили до футболистов. Хочу набраться опыта, впитывать, а дальше посмотрим, что будет", - сказал Ещенко.
Напомним, что Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года, сменив уволенного Руя Виторию.
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