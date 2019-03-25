Ещенко тренируется в общей группе "Спартака"

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Ещенко тренируется в общей группе "Спартака"

"Спартак" возобновил подготовку к матчам чемпионата России. В связи со встречами сборных, команды брали паузу.

Травмированный защитник Андрей Ещенко занимался в общей группе с ограничениями. Футболист получил повреждение в конце ноября и в декабре перенес операцию.

Ещенко в нынешнем сезоне участвовал лишь в 6 матчах. "Спартак" занимает 5 место в турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка. 

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