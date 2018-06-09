Ещенко: "У сборной России слишком осторожная схема"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением об игре национальной сборной России.

"В последних матчах команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят? Да и в целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях неразбериха, какой футбол мы готовим к Чемпионату Мира, я не понял.

Команда растеряла авторитет. Понятно, что в контрольных матчах результат второстепенен. Но любая победа добавляет уверенности. А когда мы последний раз побеждали? Многие уже и забыли - так давно это было. Впрочем, как можно кого-то обыграть, если не бить по воротам? За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остаётся верить, что все удары мы припасли на Чемпионат Мира. С такими ребятами, как Головин, братья Миранчуки, Алан Дзагоев, Зобнин, можно было бы действовать впереди поактивнее. У нас же слишком осторожная схема" - сказал Ещенко.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Не пропустите: Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России. | http://soccernews.ru