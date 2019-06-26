Ещенко: "Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать"
Защитник "Спартак" Андрей Ещенко рассказал, что думает о поражении своей команды "Ростову" (0:2) в первом матче "Кубка Париматч Премьер". Об этом сообщает "Чемпионат".
"Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать. Обеим командам тяжело, можно было играть попозже - в такую погоду это каторга. Что касается психологического фона в команде. В том году у нас было три тренера - это не могло не сказаться. Хотя весной мы играли нормально, но, увы, пропустили вперёд ЦСКА. Это "Спартак", тут всегда все будут на иголках. Это народная команда о ней много говорят и болельщики и журналисты", - сказал Ещенко.
Отметим, что в начале этого месяца футболист продлил контракт со "Спартаком" еще на один сезон.
Ранее, экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи московскому клубу в турнире.
Международный турнир в Австрии продлится с 26 июня до 4 июля В нем также будут участвовать "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА.
А еще: "Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Удинезе" ожидает перехода Бекао в июле
-
Кокорин хочет пройти реабилитацию в московском медцентре до отправки в колонию
-
1
Кононов прокомментировал матч "Спартака" с "Ростовом"
-
1
Ещенко: "Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать"
-
Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"
-
2
Глушаков: "Всех с началом сезона и турнира "Кубок Матч Премьер". Удачи, "Спартак"!"
-
1
Орлов - о лимите: "Придется искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом"
-
1
"Ростов" переиграл "Спартак" в матче Кубка "Париматч Премьер"
-
1
"Чертаново" разгромило старейший английский клуб "Шеффилд"
-
СМИ: "Зенит" подписал игрока сборной Колумбии Диаса
-
1
"Ахмат" обыграл ДАК благодаря пента-трику Мбенга
-
ПСЖ определился с ценой на Мбаппе
-
Газизов - о новом лимите: "Это хорошо для российского футбола и наших игроков"
-
Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче второго тура группового этапа Кубка Африки
-
"Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне
-
1
Гинер: "Когда сделаем хорошую команду, главной задачей ЦСКА будет полуфинал ЛЧ"
-
Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20
-
1
Зобнин рассказал, что не злоупотребляет алкогольными напитками
-
7
В сети появилось фото гостевой формы "Реала" на сезон-2019/20
-
Щенников перенес операцию в связи с переломом лодыжки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20