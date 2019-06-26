Ещенко: "Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать"

Защитник "Спартак" Андрей Ещенко рассказал, что думает о поражении своей команды "Ростову" (0:2) в первом матче "Кубка Париматч Премьер". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Всегда когда проигрываешь, неприятно, хотелось бы выигрывать. Обеим командам тяжело, можно было играть попозже - в такую погоду это каторга. Что касается психологического фона в команде. В том году у нас было три тренера - это не могло не сказаться. Хотя весной мы играли нормально, но, увы, пропустили вперёд ЦСКА. Это "Спартак", тут всегда все будут на иголках. Это народная команда о ней много говорят и болельщики и журналисты", - сказал Ещенко.

Отметим, что в начале этого месяца футболист продлил контракт со "Спартаком" еще на один сезон.



Ранее, экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи московскому клубу в турнире.

Международный турнир в Австрии продлится с 26 июня до 4 июля В нем также будут участвовать "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА.

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