Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выбыл на две недели из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче Кубка России против "Крыльев Советов".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 34-летнего фулбека диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра.

Таким образом, Ещенко пропустит матчи РФПЛ против "Анжи" (8 апреля) и "Урала" (15 апреля), а также кубковую игру с "Тосно" (18 апреля).

Не пропустите: Комбаров сможет сыграть с "Анжи". | http://soccernews.ru