Ещенко выбыл на две недели
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выбыл на две недели из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче Кубка России против "Крыльев Советов".
Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 34-летнего фулбека диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра.
Таким образом, Ещенко пропустит матчи РФПЛ против "Анжи" (8 апреля) и "Урала" (15 апреля), а также кубковую игру с "Тосно" (18 апреля).
Не пропустите: Комбаров сможет сыграть с "Анжи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили
-
За рядовыми тремя очками: "Барселона" в домашних стенах сыграет с "Леганесом"
-
Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"
-
"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Боруссия М" – "Герта" - 2:1, "Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2, "Кельн" – "Майнц" - 1:1 (обзоры)
-
"Зенит" – "Краснодар" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" одержал победу над "Нантом"
-
Дибала установил личный рекорд результативности
-
"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии
-
"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)
-
Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"
-
Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"
-
"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
-
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)
-
"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
-
"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
-
Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"
-
Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби
-
Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"
-
"Реал" определился со стоимостью Бензема
-
Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"
-
Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Краснодар
|25
|44
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|42
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Рубин
|25
|31
|9
|Урал
|24
|29
|10
|Амкар
|24
|28
|11
|Ахмат
|24
|27
|12
|Динамо Москва
|23
|27
|13
|Ростов
|24
|27
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13