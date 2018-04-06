Ещенко выбыл на две недели

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Ещенко выбыл на две недели

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выбыл на две недели из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче Кубка России против "Крыльев Советов".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 34-летнего фулбека диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра.

Таким образом, Ещенко пропустит матчи РФПЛ против "Анжи" (8 апреля) и "Урала" (15 апреля), а также кубковую игру с "Тосно" (18 апреля). 

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