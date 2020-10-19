Ещенко высказался о конкуренции с новичком "Спартака" Мозесом

Правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко порассуждал о появлении в команде его конкурента по позиции Виктора Мозеса.

"Виктор - качественный и сильный футболист, он играл в "Челси" и "Интере". Просто так в такие команды не берут. Конечно, мы успели познакомиться перед матчем с "Химками". Пожелали ему удачи в "Спартаке", чтобы всё было хорошо, чтобы не было травм. И перед выходом на поле я ему дал напутствие, сказал, чтобы не тушевался. Мы приняли его тепло. Тем более он сам всё понимает, ему всё же не 20 лет. Думаю, попросим Виктора, чтобы пару песен спел команде. Возможно, придумаем, какие именно.

Мозес мой конкурент? Это стимул для меня. Соответственно, и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я. Понимаю, что я не могу играть всё время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть ещё один квалифицированный футболист", - сказал Ещенко.

Напомним, что Мозес дебютировал за "Спартак", выйдя на замену во втором тайме субботнего матча с "Химками" при счёте 0:1 в пользу соперника. В итоге "красно-белые" выиграли 3:2, но нигериец результативными действиями не отличался.

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