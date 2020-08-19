Ещенко высказался о поведении главного тренера "Спартака" Тедеско

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Ещенко высказался о поведении главного тренера "Спартака" Тедеско

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что думает главном тренере команды Доменико Тедеско

"На мой взгляд, с Тедеско на скамейке лучше. Он дает эмоции, энергию. Я только не понимаю, почему арбитры так часто показывают ему карточки. Он же никого не оскорбляет.

Просто Доменико весь в игре, хочет быть с командой единым целым. Судьям надо относиться к его эмоциям снисходительнее", - цитирует Ещенко "Советский спорт".

Сегодня, 19 августа, "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой". Начало игры - в 16:00 (мск).

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