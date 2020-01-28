Ещенко высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"

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Ещенко высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможном продлении контракта с красно-белыми.

"У нас с Дедом (Артемом Ребровым) осталось по полгода контракта, да. Тренерский штаб изъявил желание нас оставить. Руководство тоже говорит, что готовы предложить новые контракты. Надо думать", - рассказал Ещенко в интервью Sport24.

35-летний защитник играет в "Спартаке" с лета 2016 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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