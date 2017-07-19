Ещенко: "Я против натурализации"

Теги андрей ещенкороссия

Ещенко: "Я против натурализации"Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выступил против натурализации футболистов для сборной России.

"Натурализация? Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы - Россия. Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год - все свои играли, и такого результата достигли!", - цитирует 33-летнего бека СЭ.

Напомним, Кечинов верит в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов