Ещенко: "Я против натурализации"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выступил против натурализации футболистов для сборной России.

"Натурализация? Если наверху считают, что так надо, как на это повлияешь? Мое отношение? С одной стороны, я против. С другой… Хотя знаете, нет никакой другой стороны. Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы - Россия. Кто тогда на стадионы придет? За кого будут болеть друзья, семьи, родные? Болельщиков тоже из других стран выпишем? Говорят, что иностранцы дадут результат. Но вспомните 2008 год - все свои играли, и такого результата достигли!", - цитирует 33-летнего бека СЭ.

Напомним, Кечинов верит в "Спартак". | soccernews.ru