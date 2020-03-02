Ещенко забил красивый гол на тренировке "Спартака"

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Ещенко забил красивый гол на тренировке "Спартака"

36-летний защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко забил красивый гол пяткой во время тренировки "Спартака".

"Андрей Ещенко на опыте", - говорится в официальном Twitter "красно-белых".

В нынешнем сезоне футболист провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он перешел в "Спартак" летом 2016 года, а в конце прошлого года подписал с москвичами новое соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

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