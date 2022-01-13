Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака"

Теги спартак москваандрей ещенко

Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что он вошел в тренерский штаб красно-белых.

В составе московского клуба он завоевал чемпионский титул РПЛ, а также стал победителем Суперкубка страны.

Теперь он будет работать в штабе итальянского специалиста Паоло Ваноли.

В составе "Спартака" Ещенко сыграл 109 матчей, в которых забил один гол. В стан красно-белых он перешел в 2016 году из "Анжи".

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