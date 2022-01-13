Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что он вошел в тренерский штаб красно-белых.
В составе московского клуба он завоевал чемпионский титул РПЛ, а также стал победителем Суперкубка страны.
Теперь он будет работать в штабе итальянского специалиста Паоло Ваноли.
В составе "Спартака" Ещенко сыграл 109 матчей, в которых забил один гол. В стан красно-белых он перешел в 2016 году из "Анжи".
Также не пропустите: Ферран Торрес высказался о дебюте в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года
-
Юсуф Демир вернулся из "Барселоны" в "Рапид"
-
"Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда
-
Директор "Спартака" высказался о лимите на легионеров в РПЛ и трансфере Николсона
-
Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака"
-
Президент "Барселоны" высказался о возможно трансфере Мораты
-
Рюдигер намерен остаться в "Челси"
-
Роналду высказался о новом поколении
-
Анчелотти рассказал о споре с Пике во время "Класико"
-
Мусаев прокомментировал тренерские перестановки в "Краснодаре"
-
Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико"
-
"Севилья" близка к подписании Короны из "Порту"
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Ферран Торрес высказался о дебюте в "Барселоне"
-
"Хетафе" арендовал нападающего "Реала" и полузащитника "Ромы"
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном трансфере Жиго в "Трабзонспор"
-
Дибала может покинуть "Ювентус"
-
"Трабзонспор" близок к подписанию Жиго
-
Фарке прокомментировал свое назначение в "Краснодар"
-
Алаба все еще может сыграть в финале Суперкубка Испании