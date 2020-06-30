Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"

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Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай сообщил, что покинул команду.

"Я очень благодарен всем. Я никогда не забуду те радостные моменты, которые пережил здесь", - написал Гарай на своей странице в Instagram.

Контракт Гарая с "Валенсией" истек сегодня, 30 июня, и он стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что испанский клуб предлагал футболисту новое соглашение, но стороны не смогли договориться.

33-летний Гарай выступал за "Валенсию" с лета 2016 года. В составе испанского клуба он провел 114 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Ранее он играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

Не пропустите: Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле. | http://soccernews.ru
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