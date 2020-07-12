Эсекьель Гарай попал в сферу интересов итальянских топ-клубов

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Эсекьель Гарай попал в сферу интересов итальянских топ-клубов

"Интер" и "Рома" проявляют интерес к аргентинскому защитнику Эсекьелю Гараю, сообщает Super Deporte.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Гарай недавно покинул "Валенсию" и теперь является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Атлетико" и "Бенфика".

33-летний Гарай ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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