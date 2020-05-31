Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле

Теги эсекьель гарайваленсия

Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай подверг критике клуб, обвинив "летучих мышей" в травле и клевете.

"Жаль, что дошло до такого. Клуб распространяет клевету обо мне. Меня хотят дискредитировать меня как профессионал и как человека. Они говорят, что я отказался от контракта с зарплатой 2,7 миллиона евро в год, но это не так.

1 февраля я получил травму и клуб сообщил, что собирается продлить контракт со мной. Но я так и не получил ни одного предложения. Я хочу остаться в "Валенсии", но это не зависит от меня. Мои дети расстраиваются, так как видят меня грустным. Мне больно, что клуб так поступает со мной", - сказал Гарай в видеообращении в своем Instagram.

Не пропустите: Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов