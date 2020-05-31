Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле

Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай подверг критике клуб, обвинив "летучих мышей" в травле и клевете.

"Жаль, что дошло до такого. Клуб распространяет клевету обо мне. Меня хотят дискредитировать меня как профессионал и как человека. Они говорят, что я отказался от контракта с зарплатой 2,7 миллиона евро в год, но это не так.

1 февраля я получил травму и клуб сообщил, что собирается продлить контракт со мной. Но я так и не получил ни одного предложения. Я хочу остаться в "Валенсии", но это не зависит от меня. Мои дети расстраиваются, так как видят меня грустным. Мне больно, что клуб так поступает со мной", - сказал Гарай в видеообращении в своем Instagram.

Не пропустите: Гарай с женой трогательно встретились с детьми, которых не видели два месяца из-за коронавируса. | http://soccernews.ru