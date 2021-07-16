Эсекьель Гарай завершил карьеру

Фото инстаграм Эсекьеля Гарая

Известный аргентинский футболист Эсекьель Гарай объявил о своём решении повесить бутсы на гвоздь.

34-летний футболист признался, что завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. У него диагностирован коксартроз тазобедренного сустава.

Центральный защитник выступал за "Ньюэллс Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Бенфику", "Зенит" и "Валенсию". С прошлого лета он был свободным агентом.

Также Гарай сыграл 32 матча за сборную Аргентины в период с 2007 по 2015 год.

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