Эсекьель Понсе установил рекорд "Спартака"

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе стал самым результативным аргентинским футболистом в истории московского клуба.

Понсе отметился голом в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:1), забив свой 18-й мяч в составе "красно-белых". По этом показателю форвард опередил бывшего нападающего "Спартака" Фернандо Кавенаги, который выступал за клуб с 2004 по 2006 годы, и забил 17 голов.

23-летний Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года, провел за клуб 46 матчей, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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