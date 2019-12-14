Эшли Коул дал совет Лэмпарду

Бывший защитник лондонского "Челси" Эшли Коул обратился к главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду.

"Лэмпарду стоит присмотреться к защитнику "Лестера" Чилуэллу. Я бы сильно хотел увидеть его в "Челси". Это очень качественный игрок, который, как я слышал, болеет за "Челси". Что ж, если всё так, то это ещё лучше. Однако всё зависит от того, хочет ли сам Чилуэлл уходить из "Лестера". Готов ли сам клуб продать его? Это то, о чём "Челси" и "Лестеру" предстоит договориться", - цитирует Коула The Metro.

22-летний Чилуэлл в текущем сезоне сыграл за "Лестер" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость 22-летнего англичанина - 50 миллионов евро.

Также стоит отметить, что Эшли Коул сейчас работает в структуре "Челси", возглавляя команду U-15.

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