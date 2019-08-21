Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров
Легенды АПЛ Эшли Коул и Патрис Эвра, которые этим летом объявили о завершении карьеры, учатся на тренеров.
Оба футболистов занимались вместе на тренерских курсах на протяжении двух недель. Об этом Эвра сообщил в своем инстаграме. Также футболист поздравил экс-игрока "Арсенала" и "Челси" Коула с окончанием карьеры.
So much respect for you @theofficialac3 We never defended the same goal but after spending two weeks together on our coaching badges now I understand why you had such a great career. Enjoy your retirement! #ilovethisgame #positive4evra @chelseafc vs @manchesterunited @premierleague #leftback #legend #respect
"Большой респект тебе, Эшли Коул. Мы никогда не были в одной команде, однако после двух недель с тобой на тренерских курсах, я понимаю, почему у тебя была такая блестящая карьера. Наслаждайся выходом на пенсию", - написал Эвра в инстаграме.
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|2
|4
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|Манчестер Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|2
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|6
|Тоттенхэм
|2
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|Борнмут
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|Шеффилд Юнайтед
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|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
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|Челси
|2
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