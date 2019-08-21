Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров

Легенды АПЛ Эшли Коул и Патрис Эвра, которые этим летом объявили о завершении карьеры, учатся на тренеров.

Оба футболистов занимались вместе на тренерских курсах на протяжении двух недель. Об этом Эвра сообщил в своем инстаграме. Также футболист поздравил экс-игрока "Арсенала" и "Челси" Коула с окончанием карьеры.

"Большой респект тебе, Эшли Коул. Мы никогда не были в одной команде, однако после двух недель с тобой на тренерских курсах, я понимаю, почему у тебя была такая блестящая карьера. Наслаждайся выходом на пенсию", - написал Эвра в инстаграме.

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