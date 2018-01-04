Эшли Коул продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Эшли Коулом.
37-летний англичанин заключил с американским клубом новое однолетнее соглашение.
Коул выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2016 года, сыграл 58 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|34
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|8
|Остин Азтекс
|34
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|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
|34
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|60
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|Лос-Анджелес Гэлакси
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|Сиэттл Саундерс
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|Реал Солт-Лейк
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