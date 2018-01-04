Эшли Коул продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Эшли Коулом.

37-летний англичанин заключил с американским клубом новое однолетнее соглашение.

Коул выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2016 года, сыграл 58 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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