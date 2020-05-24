Эшли Коул рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул поделился воспоминаниями о своем переходе из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году.
"Мне было несложно принять решение об уходе. Когда я начинал в "Арсенале" за клуб играли Симэн, Киоун, Адамс, Виейра, Анри. Но когда они стали уходить, я почувствовал, что команда разваливается. При этом клуб не восполнял потери. Поэтому я решил сменить обстановку, чтобы выигрывать трофеи. С "Челси" мне это удалось", - приводит слова Коула BBC.
Коул является воспитанником "Арсенала". В составе "канониров" он выиграл семь трофеев, среди которых два чемпионства Премьер-лиги. С "Челси" он завоевал девять трофеев, среди которых по одному разу - чемпионат Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18