Эшли Коул рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году

Теги челсиарсенал лондонэшли коул

Эшли Коул рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул поделился воспоминаниями о своем переходе из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году.

"Мне было несложно принять решение об уходе. Когда я начинал в "Арсенале" за клуб играли Симэн, Киоун, Адамс, Виейра, Анри. Но когда они стали уходить, я почувствовал, что команда разваливается. При этом клуб не восполнял потери. Поэтому я решил сменить обстановку, чтобы выигрывать трофеи. С "Челси" мне это удалось", - приводит слова Коула BBC.

Коул является воспитанником "Арсенала". В составе "канониров" он выиграл семь трофеев, среди которых два чемпионства Премьер-лиги. С "Челси" он завоевал девять трофеев, среди которых по одному разу - чемпионат Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Не пропустите: В дом легенды "Челси" ворвались грабители. Футболиста привязали к стулу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов