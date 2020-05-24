Эшли Коул рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул поделился воспоминаниями о своем переходе из "Арсенала" в "Челси" в 2006 году.

"Мне было несложно принять решение об уходе. Когда я начинал в "Арсенале" за клуб играли Симэн, Киоун, Адамс, Виейра, Анри. Но когда они стали уходить, я почувствовал, что команда разваливается. При этом клуб не восполнял потери. Поэтому я решил сменить обстановку, чтобы выигрывать трофеи. С "Челси" мне это удалось", - приводит слова Коула BBC.

Коул является воспитанником "Арсенала". В составе "канониров" он выиграл семь трофеев, среди которых два чемпионства Премьер-лиги. С "Челси" он завоевал девять трофеев, среди которых по одному разу - чемпионат Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

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