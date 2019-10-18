Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси"

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Эшли Коул возглавил юношескую команду "Челси"

Эшли Коул получил тренерскую должность в лондонском "Челси".

Как сообщает сайт клуба, 38-летний англичанин стал тренером юношеской команды U-15. Напомним, что в августе этого года Коул объявил о завершении карьеры.

Эшли Коул защищал цвета "аристократов" с 2006 по 2014 год. В составе клуба он завоевал 9 трофеев.

Также Коул известен по своим выступлениям за "Арсенал", "Рому" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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