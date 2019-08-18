Эшли Коул завершил карьеру
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры футболиста.
"После долгих раздумий я решил закончить карьеру. Теперь я жду новой главы в карьере. Надеюсь, что он будет связана с работой тренера. Сейчас я прохожу курс обучения. Надеюсь, что стану классным тренером", - приводит слова Коула Daily Mail.
38-летний Коул за свою карьеру выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси", "Рому", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби Каунти". За сборную Англии сыграл 107 матчей. Трехкратный чемпион Англии, семикратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы.
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|Борнмут
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|Шеффилд Юнайтед
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|1
|3
|10
|Бернли
|2
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|11
|Норвич Сити
|2
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|12
|Лестер Сити
|1
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|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
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|Астон Вилла
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
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|Саутгемптон
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|Челси
|1
|0
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|Уотфорд
|2
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