Эшли Коул завершил карьеру



Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры футболиста.

"После долгих раздумий я решил закончить карьеру. Теперь я жду новой главы в карьере. Надеюсь, что он будет связана с работой тренера. Сейчас я прохожу курс обучения. Надеюсь, что стану классным тренером", - приводит слова Коула Daily Mail.

38-летний Коул за свою карьеру выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси", "Рому", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби Каунти". За сборную Англии сыграл 107 матчей. Трехкратный чемпион Англии, семикратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы.

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