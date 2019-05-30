Эшли Янг летом может стать одноклубником Руни

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, у 33-летнего англичанина есть предложение от "Ди Си Юнайтед", где уже выступает его бывший партнёр по команде и национальной сборной Уэйн Руни.

Стоит отметить, что контракт игрока с "красными дьяволами" истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Янг сыграл за "МЮ" 41 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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