Эшли Янг летом может стать одноклубником Руни
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, у 33-летнего англичанина есть предложение от "Ди Си Юнайтед", где уже выступает его бывший партнёр по команде и национальной сборной Уэйн Руни.
Стоит отметить, что контракт игрока с "красными дьяволами" истекает в 2020 году, а его стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Янг сыграл за "МЮ" 41 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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|38
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|38
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|4
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|38
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|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16