Эшли Янг может перейти в "Интер"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может перейти в "Интер". Об этом в твиттере сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма трансфера может составить 1,5 миллиона евро. Ожидается, что завтра, 17 января, защитник пройдет медобследование в миланском клубе, а после заключит контракт.
34-летний англичанин в нынешнем розыгрыше участвовал в 18 матчах АПЛ, сделав 1 гол и 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12