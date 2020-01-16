Эшли Янг может перейти в "Интер"

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Эшли Янг может перейти в "Интер"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может перейти в "Интер". Об этом в твиттере сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера может составить 1,5 миллиона евро. Ожидается, что завтра, 17 января, защитник пройдет медобследование в миланском клубе, а после заключит контракт.

34-летний англичанин в нынешнем розыгрыше участвовал в 18 матчах АПЛ, сделав 1 гол и 1 ассист.

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