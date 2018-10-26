Эшли Янг​ огласил "Манчестер Юнайтед" решение по своему будущему



Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг​ хочет продлить контракт с клубом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист надеется подписать с манкунианцами новый двухлетний контракт. Его нынешнее соглашение действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Янг провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей и отметился одной результативной передачей.