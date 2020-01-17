Эшли Янг прилетел в Милан для оформления перехода в "Интер"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг продолжит карьеру в "Интере", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Англичанин уже прилетел в Милан для прохождения медобследования и заключения контракта с "нерадзурри".

Ожидается, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро плюс бонусы, а соглашение между 34-летним игроком и итальянским клубом будет рассчитано до лета 2021 года.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер также подтвердил грядущий уход ветерана.

"Летом Янгу исполняется 35 лет, и если он получил где-то двухлетний контракт, я думаю, он должен был принять его. Мы же не были готовы предложить ему это. Эшли отлично постарался для клуба. Он был капитаном и выигрывал трофеи: чемпионаты, различные кубки. Мышление Эшли было таково, что он хотел попробовать что-то новое к своим 35 годам. Он проделал фантастическую работу и отлично работал на благо клуба. Я думаю, что переход - возможность для него, и мы должны были сказать ему "да", - цитирует норвежского наставника официальный сайт "красных дьяволов".

Не пропустите: Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru