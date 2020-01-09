Эшли Янг выбрал новый клуб

СМИ узнали, где продолжит карьеру фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг.

По информации BBC, 34-летний футболист отработает до конца свой контракт с "красными дьяволами" и летом присоединится в качестве свободного агента к "Интеру".

Ранее сообщалось, что миланский клуб заключит с англичанином соглашение до 2021 года.

Янг выступает за "МЮ" с лета 2011 года. С тех пор он провёл 261 матч, забил 19 голов и сделал 43 ассиста.

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