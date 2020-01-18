Эшли Янг высказался о своём уходе из "Манчестер Юнайтед"

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Эшли Янг высказался о своём уходе из "Манчестер Юнайтед"

Новичок миланского "Интера" Эшли Янг поблагодарил свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед".

"Обращение к "Ман Юнайтед": ты дал мне возможность поиграть с легендами, выигрывать трофеи, работать под руководством величайшего тренера в истории и быть капитаном. Спасибо, что позволил мне стать частью твоей истории в течение восьми с половиной лет", - написал Янг в твиттере.

34-летний англичанин выступал за "красных дьяволов" с 2011 года, сыграл 261 матч и забил 19 голов.

С "Интером" Янг заключил контракт до конца сезона с опцией продления ещё на 12 месяцев.

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