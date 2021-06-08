Эшпириту Санту может стать тренером "Кристал Пэлас"

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Эшпириту Санту может стать тренером "Кристал Пэлас"Фото: инстаграм "Вулвз"/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшипириту Санту может стать главным тренером "Кристал Пэлас".

По информации источника, стороны близки к соглашению. В клубе надеются завершить сделку как можно быстрее. Португалец должен заменить на этом посту Роя Ходжсона.

"Кристал Пэлас" завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Нуну по окончании сезона покинул "Вулверхэмптон", который стал 13-м.

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