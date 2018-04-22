"Эшторил" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)

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"Эшторил" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 31 77
2 Порту 30 76
3 Брага 31 71
4 Спортинг Лиссабон 30 71
5 Рио Аве 30 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 30 38
8 Боавишта 30 38
9 Витория Гимарайнш 31 37
10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 31 34
12 КД Тондела 30 32
13 Пасуш де Феррейра 31 29
14 Витория Сетубал 30 29
15 Морейренсе ФК 30 29
16 Дешпортиво Авеш 30 28
17 Фейренсе 31 27
18 Эшторил 31 26
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