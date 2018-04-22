"Эшторил" – "Бенфика" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Бенфикой".
Не пропустите: "Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|77
|2
|Порту
|30
|76
|3
|Брага
|31
|71
|4
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|31
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|31
|34
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|14
|Витория Сетубал
|30
|29
|15
|Морейренсе ФК
|30
|29
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Фейренсе
|31
|27
|18
|Эшторил
|31
|26