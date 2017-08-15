"Эшторил" и "Бенфика" побеждают во 2-м туре чемпионата Португалии

В рамках второго тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Эшторил" дома разгромил "Виторию Гимараэш", а "Бенфика" на выезде едва не потеряла очки в поединке с "Чавесом".

"Эшторил" – "Витория Гимараэш" - 3:0

Голы: Монтейру, 19 - 1:0, Клебер, 63 (пенальти) - 2:0, Клебер, 80 - 3:0.

Удаления: Уэсли (38), Жоау Вигариу (49), Жозуэ Са (59).



"Чавес" - "Бенфика" - 0:1

Гол: Сеферович, 90 - 0:1.

"Бенфика": Бруну Варела, Луизао, Элизеу, Андре Алмейда, Жардел, Сальвио (Хименес, 78), Фейса, Пицци, Серви (Рафа Силва, 69), Жонас (Аугусто, 90), Сеферович.

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