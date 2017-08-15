"Эшторил" и "Бенфика" побеждают во 2-м туре чемпионата Португалии

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"Эшторил" и "Бенфика" побеждают во 2-м туре чемпионата Португалии

В рамках второго тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Эшторил" дома разгромил "Виторию Гимараэш", а "Бенфика" на выезде едва не потеряла очки в поединке с "Чавесом".

"Эшторил" – "Витория Гимараэш" - 3:0

Голы: Монтейру, 19 - 1:0, Клебер, 63 (пенальти) - 2:0, Клебер, 80 - 3:0.

Удаления: Уэсли (38), Жоау Вигариу (49), Жозуэ Са (59).


"Чавес" - "Бенфика" - 0:1

Гол: Сеферович, 90 - 0:1.

"Бенфика": Бруну Варела, Луизао, Элизеу, Андре Алмейда, Жардел, Сальвио (Хименес, 78), Фейса, Пицци, Серви (Рафа Силва, 69), Жонас (Аугусто, 90), Сеферович.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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