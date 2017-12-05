"Эшторил" и "Портимоненсе" расписали безголевую ничью

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" принимал "Портимоненсе". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге матч завершился нулевой ничьей.

"Эшторил" – "Портимоненсе" - 0:0

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