"Эшторил" и "Портимоненсе" расписали безголевую ничью

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"Эшторил" и "Портимоненсе" расписали безголевую ничью

В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" принимал "Портимоненсе". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге матч завершился нулевой ничьей.

"Эшторил" – "Портимоненсе" - 0:0

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2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 13 28
5 Маритиму 13 24
6 Рио Аве 13 20
7 Витория Гимарайнш 13 20
8 Боавишта 13 17
9 Портимоненсе 13 16
10 Белененсиш 13 16
11 Дешпортиво Чавес 13 15
12 Дешпортиво Авеш 13 13
13 КД Тондела 13 12
14 Пасуш де Феррейра 13 12
15 Фейренсе 13 11
16 Витория Сетубал 13 10
17 Морейренсе ФК 13 8
18 Эшторил 13 8
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