"Эшторил" одержал волевую победу над "Морейренсе"

Теги морейренсе фкэшторил

"Эшторил" одержал волевую победу над "Морейренсе"

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" на выезде переиграл "Морейренсе" со счётом 2:1.

"Морейренсе" – "Эшторил" - 1:2

Голы: Тозе, 10 - 1:0, Санья, 72 (автогол) - 1:1, Эдуардо, 81 (пенальти) - 1:2.

Не пропустите: "Спортинг" победил "Фейренсе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 21 55
2 Бенфика 22 53
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 22 30
8 Витория Гимарайнш 22 29
9 Маритиму 22 29
10 КД Тондела 22 25
11 Портимоненсе 22 24
12 Пасуш де Феррейра 22 21
13 Белененсиш 22 21
14 Эшторил 21 21
15 Фейренсе 22 20
16 Дешпортиво Авеш 22 20
17 Морейренсе ФК 22 19
18 Витория Сетубал 22 18
Полная таблица

топ-5 тегов