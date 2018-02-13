"Эшторил" одержал волевую победу над "Морейренсе"

В рамках 22-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" на выезде переиграл "Морейренсе" со счётом 2:1.

"Морейренсе" – "Эшторил" - 1:2

Голы: Тозе, 10 - 1:0, Санья, 72 (автогол) - 1:1, Эдуардо, 81 (пенальти) - 1:2.

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