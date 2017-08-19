"Эшторил" переиграл "Тонделу", "Спортинг" уничтожил "Виторию Гимараэш"

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"Эшторил" переиграл "Тонделу", "Спортинг" уничтожил "Виторию Гимараэш"

В рамках третьего тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Эшторил" в гостях взял верх над "Тонделой", а лиссабонский "Спортинг" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Витории Гимараэш".

"Тондела" – "Эшторил" - 2:3

Голы: Давид Бруну, 13 (автогол) - 0:1, Аллано, 26 - 0:2, Аллано, 48 - 0:3, Томане, 50 - 1:3, Элиардо, 62 - 2:3.


"Витория Гимараэш" – "Спортинг" - 0:5

Голы: Фернандеш, 3 - 0:1, Дост, 21 - 0:2, Дост, 23 - 0:3, Фернандеш, 60 - 0:4, Адриен Силва, 85 - 0:5.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 78), Коатес, Матье (Анде Пинту, 84), Адриен Силва, Акунья (Юри Медейруш, 62), Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Дост.

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Команда М О
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2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
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