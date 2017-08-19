"Эшторил" переиграл "Тонделу", "Спортинг" уничтожил "Виторию Гимараэш"
В рамках третьего тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Эшторил" в гостях взял верх над "Тонделой", а лиссабонский "Спортинг" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Витории Гимараэш".
"Тондела" – "Эшторил" - 2:3
Голы: Давид Бруну, 13 (автогол) - 0:1, Аллано, 26 - 0:2, Аллано, 48 - 0:3, Томане, 50 - 1:3, Элиардо, 62 - 2:3.
"Витория Гимараэш" – "Спортинг" - 0:5
Голы: Фернандеш, 3 - 0:1, Дост, 21 - 0:2, Дост, 23 - 0:3, Фернандеш, 60 - 0:4, Адриен Силва, 85 - 0:5.
"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 78), Коатес, Матье (Анде Пинту, 84), Адриен Силва, Акунья (Юри Медейруш, 62), Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Дост.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21