"Эшторил" переиграл "Тонделу", "Спортинг" уничтожил "Виторию Гимараэш"

В рамках третьего тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Эшторил" в гостях взял верх над "Тонделой", а лиссабонский "Спортинг" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Витории Гимараэш".

"Тондела" – "Эшторил" - 2:3

Голы: Давид Бруну, 13 (автогол) - 0:1, Аллано, 26 - 0:2, Аллано, 48 - 0:3, Томане, 50 - 1:3, Элиардо, 62 - 2:3.



"Витория Гимараэш" – "Спортинг" - 0:5

Голы: Фернандеш, 3 - 0:1, Дост, 21 - 0:2, Дост, 23 - 0:3, Фернандеш, 60 - 0:4, Адриен Силва, 85 - 0:5.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коэнтрау (Сильва, 78), Коатес, Матье (Анде Пинту, 84), Адриен Силва, Акунья (Юри Медейруш, 62), Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Дост.

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