Эштреков: "3:0, конечно - не случайность"

Известный тренер Владимир Эштреков прокомментировал разгромную победу московского "Локомотива" над питерским "Зенитом" в центральном матче 15-го тура Премьер-Лиги.

"3:0, конечно - не случайность. Вчера "Локомотив" выглядел достойно во всех аспектах - функциональное состояние, тактика, индивидуальные действия футболистов. Заслуженная победа столичного коллектива", - цитирует 70-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Лунев подвел итог матчу против "Локомотива". | soccernews.ru