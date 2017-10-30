Эштреков: "3:0, конечно - не случайность"

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Эштреков: "3:0, конечно - не случайность"Известный тренер Владимир Эштреков прокомментировал разгромную победу московского "Локомотива" над питерским "Зенитом" в центральном матче 15-го тура Премьер-Лиги.

"3:0, конечно - не случайность. Вчера "Локомотив" выглядел достойно во всех аспектах - функциональное состояние, тактика, индивидуальные действия футболистов. Заслуженная победа столичного коллектива", - цитирует 70-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Лунев подвел итог матчу против "Локомотива". | soccernews.ru

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