Эштреков: "Недоукомплектованность "Зенита"? В клубе не знают, куда деть Дзюбу и Шатова"

Известный тренер Владимир Эштреков с иронией прокомментировал слова наставника питерского "Зенита" Роберто Манчини о необходимости приобретения новых игроков в его команду.

"Летом в "Зенит" набрали большое количество легионеров, но все оказалось не так просто. Наверное, Манчини долго не понимал, куда попал, и только недавно начал постигать реалии российского чемпионата. В клубе не знают, куда деть Дзюбу и Шатова, а главный тренер говорит о недоукомплектованности! Но это все внутренние вопросы, пускай "зенитовцы" сами с ними разбираются. Вот только если разбираться будут долго, то чемпионат к тому времени уже завершится", - цитирует 70-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, Тимощук оценил шансы "Зенита" в борьбе за чемпионство. | soccernews.ru