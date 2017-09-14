Эштреков: "У братьев Миранчуков есть все, чтобы стать лидерами российского футбола"

Известный тренер Владимир Эштреков высказался о потенциале полузащитников московского "Локомотива" Антона и Алексея Миранчуков.

"Жду, что братья Миранчуки проявят себя в Лиге Европы. Хочется, чтобы Антон уже стал игроком основного состава. У Миранчуков есть все, чтобы стать лидерами российского футбола. Сейчас им нужно максимально полезно проявить себя в Лиге Европы", - цитирует 70-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Копенгагена". | soccernews.ru