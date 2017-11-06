Эштреков: "Вернблум уже начал переходить все рамки"

Известный тренер Владимир Эштреков раскритиковал действия на поле полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума.

"За время пребывания в нашем чемпионате Вернблум начал переходить все рамки. В некоторых моментах он вел себя совсем некорректно. Эмоции есть эмоции, желание победить, стремление завоевать три очка - все это понятно, это и есть футбол. Но есть моменты футбольные, а есть - некорректные", - цитирует 70-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, действия Вернблума в игре против своей команды прокомментировал Геркус. | soccernews.ru