ЭСК признала ошибочной красную карточку Ахметова

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Экспертно-судейская комиссия (ЭКС) РФС рассмотрел эпизод с удалением хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1), сообщает Sport24.

По информации источника, ЭКС посчитала ошибочным решение удалить футболиста.

Напомним, на 37-й минуте Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем "красно-белых" Александре Соболеве.

Главный арбитр матча Павел Кукуян пропустил этот эпизод. Но его внимание к моменту привлек судья Сергей Карасев, работавший на ВАР. После просмотра момента Кукуян принял решение удалить Ахметова.